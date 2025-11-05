Kaza, Adıyaman-Kahta karayolunun 20'nci kilometresinde gerçekleşti. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Cengiz Askar'ın kullandığı 34 BRA 677 plakalı otomobil ile muhtar Ali A.'nın yönetimindeki 34 GIB 333 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki sürücü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Askar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis Memuru Cengiz Askar için Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene Adıyaman Valisi Osman Varol, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Hacı Erdengi, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Askar'ın ailesi ve mesai arkadaşları katıldı.

Törenin ardından Cengiz Askar'ın naaşı dualarla İstanbul'a gönderildi.

Kaynak : PERRE