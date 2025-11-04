

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve diğer zanlılar hakkında yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında yeni adımlar attı. Soruşturma kapsamında, İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu'nun 'Rüşvet' ve 'Suç Gelirlerini Aklama' suçlarından ifadelerinin alınması kararlaştırıldı.

Savcılık, ifadelerin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verdi. Yapılan açıklamada, 'İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Hasan İmamoğlu Ve Selim İmamoğlu'nun üzerilerine atılı suçlardan savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat yazılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur' denildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, soruşturmayla ilgili olarak, '100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası bu. İBB yolsuzluk dosyasında iddianame yazılmaya başladı' açıklamasında bulunmuştu. Öte yandan, İmamoğlu ve avukatları, soruşturmayı siyasi amaçlı olduğunu ve delil olmadan sadece 'itirafçı' iddialarına dayandırıldığını öne sürüyor. İmamoğlu, süreci 'etkin pişmanlık' adı altında kurgulanan bir kumpas olarak nitelendiriyor.

Kaynak : PERRE