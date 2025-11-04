'1359 Tapuya El Konuldu, 3505 Tapu Sahibi Mağdur Edildi'

Milletvekili Murat Emir, 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan Gölbaşı ilçesinde, riskli alan ilanı sonrası ciddi mağduriyetler yaşandığını belirtti. Emir'in açıklamasına göre, kırmızı alan kapsamına alınan bölgede 1359 tapuya el konulurken, 3505 tapu sahibi vatandaş mağdur edildi.

Önergede, fay hattı üzerinde kalan alanın imara kapatıldığı ve burada bulunan taşınmazların tapularının bedelleri ödenmeden pasife alındığı vurgulandı. Emir, vatandaşlara kendi taşınmazlarının değerinin '1/100'ü bile etmeyen' farklı bölgelerdeki taşınmazlarla trampa yapıldığını ifade etti.

'Depremden Çıkmış İlçede Göç Riski Oluşuyor'

Murat Emir, ilçe merkezinde kalan bu bölgelerin kapatılmasının, deprem sonrası toparlanmaya çalışan Gölbaşı'nın büyük bir göç dalgası yaşamasına yol açabileceğini belirtti. Emir, tapuların bir an önce hak sahiplerine iade edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Emir'in Bakan Murat Kurum'a Yönelttiği Sorular

Milletvekili Murat Emir, önergesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a şu soruları yöneltti:

Bahsi geçen konu ile ilgili hak sahiplerinin mağduriyetini gidermek adına Bakanlığınız tarafından bir çalışma yapılmakta mıdır?

Mağdur vatandaşlara verilmek istenen yerler ile mevcut taşınmazları arasındaki maddi fark nasıl kapatılacaktır?

Kırmızı alan bölgesinde bir ticaret merkezi açılarak mağdur vatandaşlara verilmesiyle ilgili bir çalışmanız bulunmakta mıdır?

'Tapular Hak Sahiplerine İade Edilmeli'

CHP Grup Başkanvekili Emir, önergesinde özellikle kırmızı alan uygulamasının ilçe merkezini boşaltma riski taşıdığına dikkat çekerek, Gölbaşı'nın yeniden ayağa kalkması için bu tapuların hak sahiplerine iadesinin şart olduğunu belirtti.

Kaynak : PERRE