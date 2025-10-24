Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek Oda Başkanı Mehmet Torunoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Gerçekleştirilen ziyarette, kentin ekonomik yapısı, sanayi yatırımları, sektörel gelişmeler ile iş dünyasının talepleri ve beklentileri üzerine istişarelerde bulunuldu.

Vali Osman Varol, Adıyaman'ın sanayi ve ticaret potansiyelini güçlendirmek, üretim kapasitesini artırmak ve istihdam olanaklarını genişletmek amacıyla tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

