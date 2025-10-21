Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Beşikli Köyü'nde yapımı tamamlanan Kefiri İlkokulu, yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerin hizmetine sunuldu. Kahta İlçe Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Halil İbrahim Elmacı ve İlçe Millî Eğitim Müdürü Lütfi Başlı ile birlikte okulda incelemelerde bulundu.
Adıyaman Belediyesi, rögar ve yağmur suyu bacaları temizliğine başladı - Videolu Haber
İçeriği Görüntüle
Ziyaret sırasında yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi alan Kaymakam Soysal, okulun köy halkına hayırlı olmasını dileyerek, öğrencilere başarılar temennisinde bulundu.
Kaynak : PERRE
Kaynak: RSS