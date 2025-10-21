Edinilen bilgiye göre, kaza Adıyaman'ın Besni ilçesi Ali Erdemoğlu Fen Lisesi arkasında meydana geldi. 02 AFA 124 plakalı motosiklet, sürücüsü, park halindeki M.D.'ye ait 02 AEL 733 plakalı araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazaya itfaiye ekipleri müdahale ederek yaralı sürücüyü sağlık ekiplerine teslim etti.

Kaza nedeniyle olay yerinde kısa süreli trafik akışı aksadı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak : PERRE