Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Özel Spor Tesisleri Şube Müdürlüğü, bireysel ve özel girişimlerle açılan spor tesislerini zemin koşulları, hijyen, federasyon onaylı belgeli antrenör ve spor eğitim uzmanları açısından denetliyor.

Dimakids Spor Tesisine Teşekkür Belgesi

Son denetimler kapsamında mevzuata uygun bulunan Dimakids Spor Tesisine, Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

'Spor Sadece Bir Çalışma Disiplini Değil'

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, sporun yalnızca bir disiplin değil, aynı zamanda temizlik, hijyen ve işi bilen uzmanlar tarafından yürütülmesi gereken bir faaliyet olduğunu vurguladı. Dimakids yönetimini tebrik eden İl Müdürü Yazıcı, arka planda ciddi bir ekibin olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

'Sporun sadece bir çalışma disiplini değil; temizlik, hijyen ve işi bilen uzmanlar tarafından yapılması gerektiğini düşünüyorum. Burada da bizzat gezerek müşahede ettik, gerçekten ciddi bir emek var. Arka planda çok ciddi bir ekip var. İnşallah Şanlıurfa'mıza örnek olur ve bu tip tesislerimizin sayısı artar. Branşlarla alakalı olarak özellikle jimnastik branşının burada yapıldığını görmekten de mutluyum. İnşallah bu tesislerden, ülkemizin temsiliyeti noktasında, uluslararası arenada milli bayrağımızı en yukarı çıkarma adına güzel ve başarılı sporcular yetişir. Biz de onlarla gurur duyarız.'

Kaynak : PERRE