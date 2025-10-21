ORC Araştırma Şirketi tarafından 26 ilde, 17-26 yaş grubundaki 1250 katılımcı ile yapılan ankette gençlere 'En beğendiğiniz milletvekili kim?' sorusu yöneltildi. Anket sonuçlarına göre, muhalefet ve iktidar partilerinden öne çıkan isimler belirlendi.

Muhalefet Kanadında Ali Mahir Başarır Zirvede

Ankette, muhalefet milletvekilleri arasında en yüksek beğeni oranına CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır (%21,7) ulaştı. Başarır'ı sırasıyla CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal (%19,2), CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz (%17,8), İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz (%15,6) ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül (%15,1) izledi.

İktidar Kanadında Kürşad Zorlu İlk Sırada

İktidar partisi milletvekilleri arasında ise AK Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu (%16,3) gençler tarafından en çok beğenilen isim oldu. Zorlu'nun ardından AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman (%14,2), AK Parti İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan (%12,7), AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek (%12,1) ve AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak (%10,8) geldi.

Kaynak : PERRE