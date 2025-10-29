Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, bir dizi temas ve ziyaret kapsamında Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'ı makamında ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın'ı, Kahta Belediyesi önünde Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri karşıladı.

Ziyarette Bakan Yardımcısı Aydın'a; Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Gürcan Çadır, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Bölükyayla Belediye Başkanı Mehmet Turan, Samsat İlçe Başkanı Osman İdacı, AK Parti Adıyaman Kadın Kolları İl Başkanı Saliha Diler ile il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Gerçekleşen ziyarette, Kahta Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalar ve yakın dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında istişarelerde bulunuldu.

Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, nazik ziyaretlerinden dolayı Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın'a ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, 'Kahta'mızın gelişimi ve halkımızın refahı için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz' ifadesini kullandı.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Kaynak : PERRE