Ünlü sanatçı Mustafa Özarslan ve O Ses Türkiye yarışmacısı Güven Taştan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında bu akşam ARYON Altınşehir AVM'de verecekleri konser için Adıyaman halkını davet etti.

Perre Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Özarslan, 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'ı hüzünlü ama umutlu gördüklerini belirterek, 'Bu umudu artırmak, kültürle, sanatla ve müzikle biraz daha altını doldurmak adına buradayız. Sevgili Güven ile birlikte Cumhuriyet Kutlamaları nedeniyle akşam konser vereceğiz. Türküler söyleyeceğiz, muhabbet edeceğiz ve Adıyamanlılara biraz daha umut katacağız. Konserimiz saat 19.00'da başlayacak. Bütün Adıyamanlıları oraya bekliyoruz. Sevgili Adıyaman Belediye başkanımıza ve birlikte çalıştığı tüm arkadaşlarına teşekkür ederiz, bu organizasyon için. Ayrıca biz Ankara, Mamak'tan geldik. Gönüllü geldik. Mamak Belediye Başkanımız Veli Gündüz Şahin'e de teşekkürlerimizi iletiyoruz' dedi.

Taştan ise, 'Akşam dolu dolu bir konser bizi bekliyor. Mustafa Özarslan'a çok teşekkür ediyorum, kalbinin güzelliği kadar elinden gelen her şeyi yapıyor. Akşam herkesi ARYON AVM önünde bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE