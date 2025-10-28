Genç Nesiller Derneği Başkanı Hasan Nusret Düşük, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 'Cumhuriyetimizin önemini gençlere her daim aktarabilmek için çalışmalarımız devam edecek' ifadelerini kullandı.

Başkan Hasan Nusret Düşük, açıklamasında şu ifadeleri kaydetti:

'Bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. yılını kutluyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm atalarımızı rahmetle yad ediyoruz. Cumhuriyetimizin önemini bu vesileyle bir kez daha anlıyor ve genç nesillere anlatmak için mücadele ediyoruz. Kurtuluş savaşında şehit düşen tüm şehitlerimizin ruhları yad olsun. Bugün aramızda bulunan saygı, sevgi ve hürmetlerimizi sunuyoruz. Cumhuriyetimizin önemini gençlere her daim aktarabilmek için çalışmalarımız devam edecek.'

Kaynak : PERRE