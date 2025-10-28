AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Milletvekili Özhan, '29 Ekim, sadece bir bayram değil, aynı zamanda millet iradesinin her türlü zorluğa rağmen daima üstün geleceğinin tescillendiği, birlik ve beraberliğimizin çelikleştiği kutlu bir gündür' dedi.

Milletvekili Özhan, mesajında şu ifadeleri kaydetti:

'Büyük bir gurur ve heyecanla, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümünü kutlamanın onurunu yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, yokluk ve imkânsızlıklar içinde verilen destansı bir mücadelenin eseri olan Cumhuriyetimiz, aziz milletimizin bağımsızlık aşkının ve geleceğe olan inancının en büyük nişanesidir.

29 Ekim, sadece bir bayram değil, aynı zamanda millet iradesinin her türlü zorluğa rağmen daima üstün geleceğinin tescillendiği, birlik ve beraberliğimizin çelikleştiği kutlu bir gündür.

Ancak bu bayramı kutlarken, 6 Şubat'ta yaşadığımız ve şehrimizi derinden etkileyen büyük deprem felaketinin acısını da yüreğimizde taşıyoruz. Bu anlamda; depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum.

Adıyaman, tarihin her döneminde olduğu gibi, bu büyük yıkım karşısında da Cumhuriyetin kuruluş ruhuna yakışır bir metanet ve dayanışma örneği göstermiştir. Kurtuluş Savaşımızda gösterilen azim ve kararlılık, bugün de enkaz altından yeniden doğuş mücadelemizin ilham kaynağıdır.

Cumhuriyetimizin bize miras bıraktığı güçlü devlet geleneği ve milletimizin sarsılmaz iradesiyle, depremin yaralarını sarmakta, şehirlerimizi eskisinden daha güçlü, daha güvenli ve daha güzel bir şekilde yeniden inşa etmekte kararlıyız.

Bu büyük yeniden inşa hamlesinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, hiçbir hemşerimizin kendini yalnız hissetmemesi için var gücümüzle çalışıyor, kalıcı konutların yapımından ekonomik ve sosyal hayatın canlanmasına kadar her alanda mücadelemizi sürdürüyoruz.

Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran, saygı ve minnetle yâd ediyorum.'

Kaynak : PERRE