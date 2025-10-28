Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik casusluk suçlamalarına tepki gösterdi. Özel, 'Yeni bir perde açıyorlar. İddialar gitgide daha kabul edilemez hale geliyor. Ekrem İmamoğlu'nun milliyetçi hassasiyetleri, Türkiye'nin hakkını ve menfaatini koruma noktasındaki duyarlılığı hepimizden yüksek. Bu casusluk suçlaması Ekrem İmamoğlu'na hiçbir şekilde yapışmaz' ifadelerini kullandı.

'Bu Süreç Siyasi Bir Savaşa Dönüştü'

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından gündeme gelen 'İBB'ye kayyum atanabilir mi?' tartışmalarına da değinen Özel, 'Sevk maddesinde de tutuklama maddesinde de terör suçu olmadığı için burada bir kayyum olasılığı falan yok. Zaten kayyum olasılığını hem 19 Mart darbesinden sonra Saraçhane'deki halkın büyük direnişi hem de kamuoyundaki tepkiler ortadan kaldırdı' dedi.

Özel, mevcut durumun sadece hukuki değil, aynı zamanda psikolojik bir mücadeleye dönüştüğünü belirterek, 'İktidar son hamlesiyle siyasi mücadeleyi siyasi savaşa çevirdi. Artık psikolojik bir harp yürütülüyor. Bizim bir dakika durmaya bile hakkımız yok' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE