29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla açıklama yapan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının kent genelinde büyük bir coşkuyla sürdüğünü belirterek, bu akşam yapılacak kortej ve konserle Cumhuriyet'in 102. yılını hep birlikte kutlayacaklarını söyledi.

Cumhuriyet Bayramı coşkusunun tüm Türkiye'de olduğu gibi Adıyaman'da da sokakları ve caddeleri sardığını belirten Başkan Tutdere, 'Her tarafta bayrağımız dalgalanıyor ve Cumhuriyet coşkusu Adıyaman'ı ısıtıyor. Adıyaman'da bugün Valilik önündeki tören alanındayız. Tüm çalışma arkadaşlarımızla ve il protokolüyle birlikte çelenklerimizi sunduk. Yarın da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri olacak' ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'in 102. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek kortej yürüyüşü ve konser etkinliklerine tüm Adıyamanlıları davet eden Başkan Tutdere, 'Biz Adıyaman Belediyesi olarak, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında bu akşam Altınşehir'de halk sanatçısı Mustafa Özarslan'ın da katılacağı muhteşem bir konser ve kortej yürüyüşüyle Cumhuriyetimizin 102. yılını kutlayacağız. Bütün Adıyaman hemşehrilerimi bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum' dedi.

Kaynak : PERRE