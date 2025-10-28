Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Tosun mesajında, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Tosun mesajında, 'Bugün, aziz milletimizin bağımsızlık tutkusu ve kararlılığıyla yazdığı büyük mücadelenin mihenk taşlarından biri olan Cumhuriyetimizin 102. yılını kutlamanın gurur ve coşkusunu yaşıyoruz. Bizler, köklü ve zengin bir medeniyetin mirasçılarıyız. Asırlar boyunca ecdadımız, dünya medeniyetinin şekillenmesinde önemli roller üstlenmiş, bağımsızlık ve inançlarından taviz vermemiştir. Milletimizin kimliğini ve karakterini belirleyen en temel unsur, bağımsızlığa olan sarsılmaz bağlılığıdır. Bizler, medeniyetimizin köklü tarihini, kültürünü ve değerlerini #KöklerdenGeleceğe taşıyarak gelecek nesillere aktarmakla yükümlüyüz' dedi.

Cumhuriyet'in ilanına giden sürecin önemine vurgu yapan İl Milli Eğitim Müdürü Tosun, 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlattığı Millî Mücadele, milletimizin fedakârlığı ve azmiyle zaferle sonuçlanmış; 29 Ekim 1923'te büyük bir mücadeleyle kazanılan Cumhuriyetimiz, milletimizi tarih sahnesinde yeniden doğmuş bir güç haline getirmiştir' ifadelerini kullandı.

Eğitimde millî değerlerin güçlendirilmesi yönündeki çalışmalara da değinen İl Milli Eğitim Müdürü Tosun, 'Kadim değerlerimizden ilham alarak, Bakanlığımız öncülüğünde yürütülen 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' kapsamında; evrensel değerlerle donanmış, millî kimliğini özümsemiş, teknolojiyi üreten, ahlaklı ve sorumlu bireyler yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz' dedi.

Ailelerin eğitim sürecindeki önemine dikkat çeken İl Milli Eğitim Müdürü Tosun, ''Aile Yılı' kapsamında okul-aile iş birliğini güçlendiriyor, çocuklarımızın hem akademik hem de ahlaki yönden donanımlı bireyler olarak yetişmesi için çalışıyoruz.' dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Tosun, mesajını şu sözlerle tamamladı:

'Cumhuriyetimizin 102. yılında, milletçe kenetlenmiş bir iradeyle; 'Vatanını en çok seven, ona en çok hizmet edendir' düsturuyla geleceğin Türkiye'sini inşa etme yolunda çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin ve tüm eğitim camiamızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor; başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun.'

Kaynak : PERRE