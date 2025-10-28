Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında Adıyaman'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene Adıyaman Valisi Osman Varol, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kürşat Doğan ve Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve diğer kurum yöneticileri, emniyet mensupları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ve öğrenciler katıldı.

Adıyaman Valisi Osman Varol, çelenk sunumu sonrası öğrencilerle sohbet ederek Cumhuriyet Bayramını kutladı. Vali Osman Varol, 'Şanlı bir tarihe ve köklü bir medeniyet birikimine sahip aziz milletimizin özgürlük ve bağımsızlığının simgesi olan Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun' ifadelerini kullandı.

