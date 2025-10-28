İstanbul Anadolu Yakası’nın en köklü konser salonlarından Bostancı Gösteri Merkezi (BGM), şehirdeki kültür ve sanat hayatının vazgeçilmez adreslerinden biridir. Modern ses ve ışık sistemleri, geniş oturma kapasitesi ve ulaşım kolaylığıyla, konser, tiyatro, stand-up ve çocuk etkinlikleri için her yıl binlerce izleyiciyi ağırlar.

Bostancı Gösteri Merkezi Konserleri

"Bostancı'da bu hafta hangi konserler var?" diye merak ediyorsanız, Bostancı Gösteri Merkezi yaklaşan etkinlikler takvimi tam size göre. BGM, her sezon Türkiye'nin en sevilen sanatçılarını ve gruplarını sahnesinde ağırlar. Pop, rock, alternatif müzik ve daha fazlası için iTicket web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Bostancı Gösteri Merkezi’nde, Türk müziğinin en sevilen isimleri sahne alıyor:

Dedublüman 4 Şubat

Emre Fel 8 Şubat

Yaşar - 28 Mart

Melis Fis - 4 Nisan

Pop’tan rock’a, arabeskten alternatif müziğe kadar farklı tarzlarda Bostancı Gösteri Merkezi konserleri, İstanbul’un en güçlü sahnelerinden birinde müzikseverleri buluşturuyor.

Bostancı’da Tiyatro, Stand-Up ve Gösteriler

Bostancı Gösteri Merkezi, zengin programında sadece konserlere yer vermez. Sezonun en çok konuşulan tiyatro oyunları, kahkaha tufanı yaratan stand-up gösterileri ve özel konseptli sahne şovları da BGM'de izleyiciyle buluşur. Ailece keyifli bir hafta sonu etkinliği veya sanata doyacağınız bir akşam için BGM'nin çeşitliliğini keşfedin.

Gökhan Çınar - Katarsis - Gel Yeniden Başlayalım - 27 Kasım'da

Bostancı Gösteri Merkezi Biletleri Nasıl Alınır?

Tüm Bostancı Gösteri Merkezi konser biletleri iTicket.com'tr'de satışta. iyzico ile ödeme yaparak güvenli alışverişin keyfini çıkarabilir, özel indirim kampanyalarından faydalanabilirsiniz.