

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin zaferle taçlandığını vurguladı. Başkan Önat, Cumhuriyet'in, milletin kararlılığı, iman ve bağımsızlık sevdasının eseri olduğunu belirtti.

Başkan Önat, mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünü büyük bir gurur, heyecan ve milli bir onur duygusuyla kutluyoruz. 29 Ekim 1923, Türk milletinin istiklal ve istikbal mücadelesini taçlandırdığı, milli iradenin devlet idaresine yansıdığı, tarihimizin en şanlı dönüm noktalarından biridir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Türk milletinin kararlılığının, imanının ve bağımsızlık sevdasının eseridir. Cumhuriyet; hürriyetin, adaletin, eşitliğin ve milli birliğin timsalidir.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin liderliğinde, Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine, milli bekamıza ve devletimizin bölünmez bütünlüğüne kararlılıkla sahip çıkıyoruz. Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi; 'Cumhuriyet, Türk milletinin varlık senedidir; bu emaneti yaşatmak her vatan evladının namus borcudur.'

Bu kutlu mirası yaşatmayı, geliştirmeyi ve gelecek nesillere güçlü bir şekilde devretmeyi ülkü edindik. Cumhuriyetimizin 102. yılında bir kez daha vurgulamak isterim ki; Türk milleti, birliğini, dirliğini ve kardeşliğini koruyarak ilelebet payidar kalacaktır.

Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; tüm hemşehrilerimin ve aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum.'

Kaynak : PERRE