Adıyaman'ın Çakırhüyük Belediye Başkanı Miktat Çetin, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, Türk milletine kazandırdığı değerleri hatırlatarak, birlik ve beraberlik içinde bu mirası yaşatma çağrısında bulundu.

Başkan Çetin mesajında şunları söyledi:

'Cumhuriyetimizin 102. kuruluş yıl dönümünü büyük bir gurur, coşku ve onurla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesiyle temelleri atılan Cumhuriyet, bizlere bırakılmış en kıymetli miraslardan biridir.

29 Ekim 1923, Türk milletinin iradesini kendi eline aldığı, çağdaş ve demokratik bir devlet anlayışına yöneldiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Cumhuriyet, bizlere sadece bir yönetim biçimi değil; aynı zamanda bağımsızlığın, eşitliğin, özgürlüğün ve insan onuruna dayalı bir yaşamın ifadesidir.

Bizler, Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatmak, geliştirmek ve gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmakla sorumluyuz. Bu anlayışla, ülkemizin her köşesinde olduğu gibi Çakırhüyük'ümüzde de çalışmaya, üretmeye, halkımızın yaşam kalitesini yükseltmeye ve bu büyük mirasa layık olmaya devam ediyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük eserim' diyerek bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi, birlik ve beraberlik içinde sonsuza dek yaşatma kararlılığındayız. Cumhuriyetimizin 102. yılı dolayısıyla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum.

Bu vesileyle, başta Çakırhüyüklü hemşehrilerim olmak üzere, aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türkiye!'

Başkan Miktat Çetin, mesajının sonunda Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, tüm vatandaşları bu anlamlı günde birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla bayram coşkusunu paylaşmaya davet etti.

Kaynak : PERRE