Ziraat Türkiye Kupası heyecanı Adıyaman'ı sardı. Yarın oynanacak Kahta Spor02 - Kasımpaşa Spor karşılaşması öncesinde Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, tüm hemşerilerini takımın yanında olmaya davet etti.

Başkan Hallaç, Kahta Spor02'nin yalnızca Kahta'nın değil, tüm Adıyaman'ın gururu olduğunu vurgulayarak, 'Kahta Spor02, bu memleketin ortak değeri ve onurudur. Bu mücadelede sadece bir takım değil, bir şehir, bir il sahaya çıkacak. Kalbimiz, inancımız ve desteğimiz Kahta Spor02 ile. Biz inanıyoruz; zafer Kahta Spor02'nin olacak. Tüm Adıyamanlı hemşerilerimizi bu heyecana ortak olmaya, takımımızın yanında yer almaya davet ediyorum' ifadelerini kullandı.

Başkan Hallaç birlik ve dayanışma mesajı vererek, 'Adıyaman'ımızı en iyi şekilde temsil edecek futbolcularımıza gönülden başarılar diliyor, alın terlerinin karşılığını sahada zaferle taçlandırmalarını temenni ediyoruz. Haydi Adıyaman, haydi Kahta! Zafer Kahta Spor02'nin!' ifadelerini kullandı.

Kahta Spor02, güçlü rakibi Kasımpaşa Spor karşısında sahaya çıkarken, Adıyaman genelinde büyük bir heyecan yaşanıyor. Tribünlerde binlerce Kahtalı ve Adıyamanlı taraftarın yer alacağı maçta, ekran başında ise on binlerce hemşeri takımına tek yürek destek verecek.

Kaynak : PERRE