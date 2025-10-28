Çin'in Wuxi kentinde devam eden 2025 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Türk milli sporcular, şampiyonanın 4. gününde büyük başarıya imza attı. Kadınlar 46 kiloda tatamiye çıkan 24 yaşındaki Emine Göğebakan, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra sırasıyla Endonezya'dan Ni Kadek Heni, Macaristan'dan Kamilah Salim, İspanya'dan Violeta Diaz Arribas ve Kazakistan'dan Aidana Kumartayeva'yı mağlup ederek finale yükseldi.

Finalde Rus rakibi Milana Bekulova'yı geçen Emine, katıldığı ilk dünya şampiyonasında Türkiye'ye 2025 şampiyonasının ilk altın madalyasını kazandırdı.

Kadınlar +73 kiloda yarışan 30 yaşındaki Nafia Kuş Aydın ise, ilk turu bay geçtikten sonra Fildişi Sahili'nden Katherine Bathily, Bulgaristan'dan Kalina Boyadzhieva, Polonya'dan Dagmara Haremza ve Büyük Britanya'dan Lauren Williams'ı yenerek finale adını yazdırdı. Finalde Özbek Svetlana Osipova karşısında geriden gelerek 2-1 galip gelen Nafia, 2023'ten sonra bir kez daha dünya şampiyonu oldu.

Erkekler 80 kiloda yarışan Yiğithan Kılıç ise ilk turda Kuveytli Bader Elherais'i mağlup etti, ikinci turda Burkina Faso'dan Faysal Sawadogo'ya yenilerek turnuvaya veda etti.

Böylece Türk tekvandocular, şampiyonanın 4. günü sonunda toplam 5 madalyaya (2 altın, 2 gümüş, 1 bronz) ulaştı.

Bakan Bak'tan Milli Sporculara Tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 'Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 46 kiloda altın madalya kazanan Emine Göğebakan ve +73 kiloda şampiyon olan Nafia Kuş Aydın'ı yürekten kutluyorum. Başarılarında emeği geçenleri tebrik ediyor, milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum' ifadelerini kullandı.

