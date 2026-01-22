Başkan Engin Doğan, yaptığı açıklamada Adıyaman’ın ve bölgenin büyük acılar yaşadığını hatırlatarak, “Deprem kader değildir. Bilimsel akıl, planlama ve güçlü bir kamu iradesiyle can kayıplarının önüne geçmek mümkündür. Ancak bunun için günübirlik çözümler değil, uzun vadeli ve denetlenebilir politikalar gereklidir” ifadelerini kullandı.

Kentlerin güvenli hale getirilmesi için yapı stokunun acilen gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Doğan, özellikle riskli binaların tespit edilmesi, kentsel dönüşümün rant odaklı değil insan odaklı yürütülmesi gerektiğini belirtti. Deprem vergilerinin amacına uygun kullanılmasının da hayati önem taşıdığını dile getirdi.

CHP’li Doğan açıklamasının devamında, “Adıyaman’da ve ülkemizin dört bir yanında yurttaşlarımız hâlâ güvensiz yapılarda yaşam mücadelesi veriyor. İktidarın asli görevi, vatandaşın can güvenliğini sağlamaktır. Depreme hazırlık bir tercih değil, zorunluluktur” dedi.