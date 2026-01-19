SÜPER Lig'de 18. haftanın ardından zirve yarışında puan farkının 1'e inmesi sonrası spor yorumcusu Sinan Engin açıklamalarda bulundu.

Ligin 18. haftası sonunda Galatasaray 43 puanla liderliğini sürdürürken, Alanyaspor deplasmanında 3-2 galip gelen Fenerbahçe puanını 42'ye yükseltti ve iki takım arasındaki puan farkı 1'e indi.

Sinan Engin, Fenerbahçe'nin önümüzdeki haftalarda liderliğe yükselebileceğini belirterek, 'Fenerbahçe muhtemelen 2 ya da 3 hafta sonra lider olacak' ifadelerini kullandı.

Engin'in açıklamalarının ardından iki takımın fikstürü de gündeme geldi. Galatasaray'ın ligde oynayacağı sıradaki maçların Karagümrük (deplasman), Kayserispor (iç saha) ve Çaykur Rizespor (deplasman) olduğu, Fenerbahçe'nin ise Göztepe (iç saha), Kocaelispor (deplasman) ve Gençlerbirliği (iç saha) ile karşılaşacağı belirtildi.

Sinan Engin ayrıca Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile oynayacağı karşılaşmaya da değindi. Engin, olası bir mağlubiyetin teknik direktör Okan Buruk üzerindeki etkisine dikkat çekerek, 'Yenilirse Okan Buruk'un koltuğu sallanır, büyük protesto olur' dedi.

Kaynak : PERRE