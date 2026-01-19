Adıyaman Gölbaşı İlçe Kaymakamı Sayın Kadir Algın, beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Talip Gönül ve İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Yaman ile birlikte Yukarı Çöplü 1. Etap Kalıcı Konutlar bölgesinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında esnafla sohbet eden Kaymakam Algın, iş yerlerini tek tek gezerek taleplerini ve önerilerini dinledi. Esnafın karşılaştığı sorunları yerinde değerlendiren Algin, kendilerine hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Kaymakam Algın, esnaf ziyaretlerinin ilçedeki ekonomik ve sosyal yaşamı yakından takip etmek, talepleri doğrudan değerlendirmek ve halkla iletişimi güçlendirmek amacıyla düzenlendiğini ifade etti.

Kaynak : PERRE