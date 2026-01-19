HÜDA PAR Adıyaman İl Başkanı Mustafa Yetiş, 2014 yılında 11 blok halinde yapılan Mara-Musalla mahallelerindeki TOKİ konutlarının 2023 depremlerinde hasar gördüğünü söyledi. Sürece ilişkin bilgi veren Yetiş, 'Önce ağır hasar, sonrasında da orta hasar tespiti yapılıp bazı bloklar güçlendirilmeden tadilatı yapıldı' dedi.

Yetiş, süreç içerisinde G-10 Blok'un mahkeme kararıyla ağır hasarlı olarak tespit edilerek boşaltıldığını belirterek, 'Geriye kalan bloklar için de talep üzerine teknik heyet geldi ve numuneler aldı. Şu anda bunun incelenmesi devam etmektedir' ifadelerini kullandı.

Bir bloğun ağır hasar kararıyla tahliye edilmesinin ardından vatandaşların ciddi tedirginlik yaşadığını söyleyen Yetiş, 'Vatandaşlarımız bir blokun ağır hasar kararıyla tahliye edilmesinden sonra tedirginlik yaşamaktadırlar. 11 kattan oluşan binalarda her sarsıntıda özellikle çocuklar ve anneleri psikolojik travmaya girmektedirler' diye konuştu.

Vatandaşların taleplerine de değinen Yetiş, 'Vatandaşlarımızın talebi buradan tahliye edilmeleri ve bu sıkıntıdan kurtarılmalarıdır' dedi.

HÜDA PAR Adıyaman İl Başkanlığı olarak yetkililere çağrıda bulunduklarını vurgulayan Yetiş, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

'Vatandaşlarımızın çocuklarıyla birlikte her gün bu psikolojiyi yaşamamaları için yetkililerin bu duruma bir çözüm bulmalarını ve gerekiyorsa buranın boşaltılmasını talep ediyoruz.'

TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşlar da yaşadıkları korku ve tedirginliği dile getirerek, binaların tahliye edilmesini talep etti.

Erva Gül Öztürk, deprem sonrası yaşadığı korkuyu şu sözlerle anlattı:

'Bu binalarda eskiden tek başıma yatabiliyordum, depremden sonra ebeveynlerimle yatıyorum korkudan. Ve ayrıca buradan çıkmak istiyoruz, her bir küçük bir deprem olsa bile artık çok korkuyorum. Binalar çok yüksek olduğu için de korkuyorum ayrıca.'

Murat Aksoy ise yaşanan sürecin aileler üzerinde ciddi etkiler oluşturduğunu belirterek, şunları söyledi:

'Bizim burada bulunmamızın sebebi depremden dolayı. Deprem olduğu zaman zaten evimiz ağır hasardı. Sonra orta hasar verdiler, sonra güçlendirme bizden habersiz yapılar. Tabi bizim ailemiz benim kızım burada üçüncü katta oturuyor, hem damadım hem kızım işitme engelli. Çocuklar buranın tahliye olması için eve gelmiyorlar eve giremiyorlar. Çünkü depremden dolayı çok aşırı şekilde, yani hasar gördüğü için zaten duvarlar hep yıkılmıştı, tavanlar 4-5 yerden yarılmıştı. Zaten çocuklar o evi gördükten sonra şimdi şu anda gece bile 1-2 gün gelip kaldılar, çok huzursuz olup gece dışarıya çıkıyorlardı.'

Emin Özdemir de yaşanan korkunun ancak yaşayanlar tarafından anlaşılabileceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

'Burada amacımız sesimizi duyurmak büyüklerimize, bize yardımcı olmaları. Bizim Başkanlarımız da yanımızda, onlar da bize destek veriyor onlardan da Allah razı olsun. Şimdi ne kadar anlatsak ne kadar söylesek herkes olayın farkında, herkes ne yapıldığının farkında. Bir kere o korkuyu yaşayan bilir atasözünün dediği gibi, bana damdan düşeni getir meselesi. Şimdi yani altıncı katta yedinci katta bir deprem olduğunda o sallantıyı herkes bir hissetsin, hisseden yaşayan bilir. Yani şimdi ben gece en küçük bir sallantıda bile korkuyorum benim yaşlı annem var pencereden atlar diye korkuyorum, ya da ben kendime zarar veririm diye korkuyorum. Şimdi tabii bu Emlak Konut'un yaptığı şeylerdir. Bir kere bu olay olduktan sonra, bir deprem olduktan sonra hep birlikte tekrar bir can kaybı olduktan sonra bizi bu saatten sonra sesimizi duyurmamızın da bir manası yok.'

Mehmet Necar ise mevzuata dikkat çekerek tahliye çağrısını yineleyerek, şunları kaydetti:

'Sayın Vali Osman Varol başkanlığında düzenlenen toplantıda ele alındı, ağır ve orta hasarlı yapılar kontrollü şekilde yıkılacak diye, Sayın Valinin konuşmasıdır. İçişleri Bakanlığı genelgesini göre 'Hasar tespit süreçleri sonunda orta hasarlı olduğu kesinleşen binalar yeni bir hasar tespit işlemi tesis edilmesine gerek kalmaksızın ağır hasarlı binalar gibi işlem görür' diyor. Burada 11 blok var, 10 blok orta hasar 1 blok ağır hasarlı. Biz de Sayın Valinin dediği gibi İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi gibi buraların da ağır hasarlı görülüp bir an önce tahliye edilmesini istiyoruz. Devletten Allah razı olsun, burası sağlamdı, görevini yaptı. Burası 11-12 katlı binalar, bundan sonrası risk teşkil eder. 2 tane büyük deprem görmüş binalar bunlar. Bir an önce Sayın Murat Kurum ve Sayın Cumhurbaşkanımızın sesimizi duymasını istiyoruz bu kadar halkın mağdur edilmesini istemiyoruz.'

Hülya Yücedağ da yaşanan korkunun sosyal ve ekonomik hayatı olumsuz etkilediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

'Şurada kiralık bir evim var, ne ben girebiliyorum ne de kendim kiracı bulabiliyorum, çünkü en üst kat olduğu için. Bütün arkadaşlar da deprem sayesinde hepsi korkudan kimse oturamıyor ve bir misafirliğe gelemiyoruz arkadaşlarla. Çünkü hepsi korkuyor en ufak bir sallantı bile var bu evlerde. Sizden ricam lütfen geri kentsel dönüşüm olacaksa olsun, eğer bizden öbür TOKİ'ler gibi yardım isteniyorsa yüzdelik bir şey isteniyorsa gene yapalım.'

