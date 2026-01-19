Grand İsias Otel Davası kapsamında kamu görevlilerinin tutuksuz yargılandığı 4'üncü duruşma, bugün Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmayı Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği üyeleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen heyet yakından takip etti. Adıyaman Grand İsias Otel'in yıkılmasında kusuru bulunduğu iddia edilen altı kamu görevlisinin yargılandığı davanın duruşması, Türkiye saatiyle 13.00'te başladı. Duruşmada savcı mütalaasını sundu, mütalaa okunduktan sonra tanıklara beyanları soruldu. Depremde yakınlarını kaybeden aileler, sanıkların 'olası kast' ile yargılanmasını talep etti.

Sanıklar ve Suçlamalar

Davada, İsias Otel'e yapı ruhsatı verildiği dönemde Adıyaman Belediyesi Yapı Kontrol Birimi'nde görev yapan dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut, Ruhsat Büro Şefi Bilal Balcı, İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış, daimi işçi Abdurrahman Karaaslan, 1993 ruhsatında görevli İmar Müdürü Yusuf Gül ile Ruhsat Büro Teknisyeni Fazlı Karakuş sanık olarak yargılanıyor.

Mahkeme, tarafların yeniden bilirkişi raporu alınmasına yönelik taleplerini, mevcut bilirkişi raporunun hüküm kurmaya yeterli olduğu gerekçesiyle reddetti.

Avukatlardan 'Olası Kast' Vurgusu

Müşteki avukatlarından Mehmet Eren Turan, sanıkların kusur durumları netleşmeden eylemlerinin vasıflandırıldığını belirterek, ruhsata aykırılıklar giderilmeden binaya iskan verildiğini söyledi. Turan, İmar Kanunu'na aykırı işlemler zincirinin belgelerle sabit olduğunu ifade etti.

Avukat Yiğit Gökçehan Koçoğlu ise encümen kararına rağmen yalnızca para cezası uygulanmasının hukuka aykırı olduğunu belirterek, dosyanın 'olası kast' kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Sanık Abdurrahman Karaaslan'ın avukatı ise müvekkilinin denetim yetkisi bulunmadığını savunarak suç vasfının 'görevi kötüye kullanma' olarak değerlendirilmesini talep etti.

Savcı Mütalaasını Sundu

Savcı, kamu görevlilerinin sorumluluğunun yalnızca denetim eksikliğiyle açıklanamayacağını belirterek; açık tehlikenin bilerek görmezden gelindiğini, mevzuata aykırı yapının sistem içinde tutulduğunu ve doğacak sonucun öngörülmesine rağmen kabullenildiğini ifade etti. Bu nedenle hukuki vasfın 'bilinçli taksir' değil, 'olası kast' olduğunu değerlendirdi. Daha sonra savcı mütalaasını sundu.

Ailelerden Ortak Talep: 'Olası Kast'

Mütalaanın ardından söz alan depremde yakınlarını kaybeden aileler, sanıkların olası kastla yargılanmasını talep etti. Aileler, adalet beklentilerini dile getirerek, verilecek kararın yalnızca bu dava için değil, gelecekteki yargılamalar açısından da emsal teşkil edeceğini ifade etti.

Bazı müştekiler, KKTC ve Avrupa Birliği vatandaşı olduklarını hatırlatarak uluslararası hukuka olan güvenlerini dile getirirken, bazı aileler de davanın olası kastla sonuçlanmaması halinde sürecin uluslararası yargı mercilerine taşınabileceğini vurguladı. Aileler, sanık kamu görevlilerinin olası kastla yargılanması ve adaletin bu şekilde sağlanması yönündeki taleplerini yineleyerek şunları söyledi: Yaşar Kemal Gençalioğlu:

Hayal'in babasıyım. Olası kast istiyorum.

Ruşen Yücesoylu Karakaya:

Umarım savcının sıraladığı gerçekler görülür, bu katiller olası kastla yargılanır ve ceza alır.

Şenay Atakan Konuklu:

Buraya gelmeden önce fikirlerim başkaydı. Savcının söylediklerinden sonra sonuç odaklıyım. Umarım çocuklarımızın adaletini sağlarsınız. Size güvenmek istiyoruz. KKTC vatandaşı olmanın yanında İngiliz ve AB vatandaşıyız. Uluslararası hukuka da güveniyoruz. Başka yollara gitmek istemiyoruz.

Meriç İçme:

Olası kastla yargılama istiyoruz.

Murat Aktuğralı:

Adalet olası kastla gelecek. Tek beklentim bu.

Afet Aktuğralı:

Olası kast istiyorum.

Mehmet Tülek:

Savcının mütalaasında suç net ancak takdiri olası kasttır. Mahkemenin vereceği karar gerekçeli ve mantıklı olsun. Önceki davada gerekçeli kararı okuduk, kahrolduk. Bizi daha da yaralamayın. Suç işleyen kişiler belli. Hepsini bir arada yargılayın, usulsüzlükler ortaya çıksın. Davaları birleştirin. Bu düzeni nasıl kurdukları ortaya çıksın. Her şey net. Olası kast umuyorum.

Feriha Yiğittürk:

Sevdiklerimizi bile isteye, usulsüzce onay verenler için olası kastla hüküm istiyorum.

Arif Bilgen:

Olası kastla yargılama istiyoruz.

Fatma Karasel:

Olası kastla yargılama istiyoruz.

Esra Özberkman:

Olası kastla yargılama istiyoruz.

Abdullah İş:

Savcı kusuru ortaya koydu. Bile isteye yapılan bilinçli taksirden rahatsızız. Müebbet istiyoruz.

Mehmet Çetiner:

Olası kastla yargılama istiyoruz.

Topukçuoğlu:

Mert'in babasıyım. Olası kast talep ediyoruz.

Can Ahmet Yeniçeri:

Ne olması gerekiyordu? Vereceğiniz karar belli. O adalet bir gün size de lazım olacak. Umarım başınıza gelmez. Söyleyecek çok şey var ama anlamıyorsunuz.

Mustafa Kalaycı:

Konuşuyoruz, bir şey değişmiyor.

Caner Kalaycı:

Kızımı ve eşimi kaybettim. Çok şey konuştuk. Hiç durmadık, önünüze koymak için hep bir şeyler aradık. Hukuk yasalardan ibaret, vicdanı sizlersiniz. Durmayacağız. Umudumuz ve beklentimiz olası kast. Umarım bu vicdan onları istinafa götürür, bizi değil.

Nafi Çetintaş:

Olası kastla yargılama ve adalet istiyoruz.

Ramadan Arkar:

Umarım olası kast sonucu çıkar.

Recep Kılıç:

Olası kastla adalet istiyoruz.

Murat Ekiz:

Olası kastla adalet istiyoruz.

Osman Akın:

Savcının mütalaasında son cümlede 'kamu yararı' dedi. Öyle olsa olası kast istemeliydi. Tüm suç unsurları belli. Hangi gerekçeyle bilinçli taksir istedi? Olası kast istiyorum.

Ayşe Akın:

Her şey ortada. Bilerek, isteyerek atılan imzaların neticesi için olası kast istiyorum.

Ali Akın:

Bu salonu şaşırtın. Adalet olduğunu kanıtlayın.

Teberruken Uluçay:

Olası kast ve adalet istiyoruz. Vereceğiniz karar gelecekteki kararları etkileyecek. Kaybettiklerime hak ettiği adaleti sağlayamadık.

Tayyip Özberkman:

Delille ispatlanan ve yıkılması gereken binaya otel izni veren, kullanıma açan ve 72 cana kıyanlar için olası kast istiyorum. Bu dava burada kullanılmayacaksa hangisinde kullanılacak? İnanıyorum ki bugün mahkemenizde tarih yazılacak. Ya gelecek nesiller için tarih yazılacak ya da AİHM'e kadar giden bir süreç oluşacak. Ben ilkinin olacağını umuyorum.

Sertaç İpekçioğlu:

Ne söylersek değişmeyecek. Tiyatro oyunu gibi. Biraz vicdan sahibiyseniz, bu memleketi seviyorsanız cesaret gösterip olası kastla yargılarsınız.

Pervin İpekçioğlu:

Mütalaanın son kısmına katılmıyorum. Resmin bütününü görmek istemediler. Bilinçli taksir iddiası hukuken boştur. Adalet basmakalıp kararlara sığmaz. Biz geleceğimizi toprağa verdik, sıra bozuldu. Hiçbir ceza bu acının karşılığı olmaz. Talebim olası kastla yargılama ve tutuklama verilmesidir. İşi yukarı bırakmayın. Eninde sonunda olası kastla yargılanacaklar. Su akar yolunu bulur. Adalet er ya da geç gerçekleşecektir.

Enver Karakaya:

İnancım yoktur. Bizi dinlediğinizi sanmıyorum. Umarım yanılırım ama...

Kaynak : PERRE