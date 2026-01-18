6 Şubat depremlerinin ardından sporun birleştirici ve iyileştirici gücüyle yeniden ayağa kalkan Adıyamanlı genç kızlar, voleybolda önemli bir başarıya imza atmak için parkeye çıkıyor. Adıyaman Belediyesi çatısı altında oluşturulan ve tamamı depremzede öğrencilerden oluşan kız voleybol takımı, Bölgesel Lig hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.



16 sporcu ve 2 kişilik teknik ekipten oluşan takım, lig öncesi oynadığı hazırlık maçlarıyla dikkat çekiyor.

Hazırlık Maçında Güçlü Performans

Hazırlık çalışmaları kapsamında Malatyagücü Kız Voleybol Takımı ile karşılaşan Adıyaman Belediyesi Voleybol Takımı, sahaya koyduğu disiplinli oyun ve yüksek takım uyumuyla öne çıktı. Adıyaman Belediyesi Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, rakibini 3-0'lık skorla mağlup ederek lig öncesi güçlü bir mesaj verdi.

Hedef Bölgesel Lig Şampiyonluğu

Şubat ayında başlayacak Bölgesel Lig'de 4 takımla mücadele edecek olan Adıyaman temsilcisi, sezonu zirvede tamamlamayı hedefliyor. Ligi birinci sırada bitiren takım, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'ne yükselerek Adıyaman'ı profesyonel ligde temsil etme hakkı elde edecek.

Tutdere: 'Spor, Yeniden Ayağa Kalkmanın Anahtarı'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, genç sporcuların gösterdiği azim ve kararlılığın kent adına umut verici olduğunu belirterek, belediye olarak sporun her alanında gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Başkan Tutdere, sporun deprem sonrası toparlanma sürecinde önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Kaynak : PERRE