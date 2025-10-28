Adıyaman'da, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle, 29 Ekim Çarşamba günü saat 09.30 ile 11.30 arasında Atatürk Bulvarı'nın Migros Kavşağı ile Saat Kulesi Kavşağı arası çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Valilik yetkilileri, belirtilen saatler içinde trafik akışının aksamasını önlemek amacıyla sürücülerden alternatif güzergâhları kullanmalarını istedi.

Adıyaman Valiliği, vatandaşların gösterdiği anlayış ve destek için teşekkür ederek, Cumhuriyet'in 102. yıl coşkusunun hep birlikte yaşanacağını belirtti.

Kaynak : PERRE