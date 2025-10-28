Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Fatih ve Siteler Kadın ve Gençlik Merkezi kreşlerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla özel bir kutlama programı gerçekleştirildi.

Etkinlikte minik öğrenciler, kırmızı-beyaz renkli kıyafetleriyle şiirler okuyup şarkılar söyledi, Cumhuriyet temalı gösteriler sundu. Salon, Türk bayrakları ve balonlarla süslenerek bayram havasına büründü.

Velilerin yoğun ilgi gösterdiği programda, miniklerin sergilediği performanslar büyük beğeni topladı. Etkinlik sırasında öğrenciler, Cumhuriyet'in ilanına ilişkin dönemin gazete nüshalarının özel baskılarını da katılımcılara dağıttı.

Kutlama, hep birlikte söylenen marşlarla sona erdi.

Kaynak : PERRE