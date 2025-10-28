Adıyaman Basın Kartı Sahipleri Derneği Başkanı Murat Çeliker, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 102. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Çeliker, 'Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünü büyük bir gurur, coşku ve inançla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyet'i Türk milletine ve özellikle genç nesillere emanet etmiştir. Atatürk'ün gençlere olan güveni ve inancı, bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor' ifadelerini kullandı.

Başkan Çeliker mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

'Atatürk gençlere seslenerek şöyle demiştir: 'Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Gençler! Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiyeyi ve bilgiyi, insanlık değerinin, vatan sevgisinin, fikir özgürlüğünün en kıymetli timsali yapacaksınız.

'Cumhuriyetimizi Sonsuza Kadar Yaşatacağız'

Bugün bizlere düşen en büyük görev, Atatürk'ün açtığı özgür ve bağımsız yolda kararlılıkla yürümek, Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmaktır. Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum

Kaynak : PERRE