Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında bu akşam İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek.

RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetecek.

Sarı kırmızılılar 18. sırada

Son olarak Fransa'nın Monaco takımına deplasmanda 1-0 yenilen sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasına 9 puanla 18. sırada girdi.

İspanya temsilcisi 8. sırada

İspanya temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftası öncesinde 12 puanla 8. sırada yer alıyor.

Osimhen sahada İcardi yedekte

Özellikle Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen'in Afrika kupasından dönerek bu maçta sahada olması beklenirken, tüm Türkiye bu kritik 90 dakikaya kilitlenmiş durumda.Osimhen'nin geri dönüşüyle İcardi'nin bu maça yedekte başlaması bekleniyor.

Şifresiz İzlenebilecek

Milyonlarca futbolseverin beklediği müjde geldi! Galatasaray'ın bu zorlu mücadelesi TRT1 ekranlarından izleyiciyle buluşacak.

Kaynak : PERRE