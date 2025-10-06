Rekor seviyede asfalt çalışması

Belediye ekipleri tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı asfalt sezonunda Kahta genelinde bugüne kadar ulaşılan miktar, geçmiş yılların çok üzerinde oldu. İlçenin merkez mahallelerinden kırsal bölgelerine kadar birçok noktada yol yenileme ve asfaltlama çalışmaları tamamlandı.

100 metrelik alanda çökme, hızlı müdahale

Büyük ölçekli hizmet atağı kapsamında yalnızca 100 metrelik küçük bir alanda zemin çökmesi meydana geldi. Yüklenici firma, yaşanan teknik aksaklığın tamamen kendi sorumluluklarında olduğunu kabul ederek söz konusu bölümü kaldırdı ve yeniden asfaltlama çalışmalarına başladı. Belediye ekipleri de sürecin her aşamasını yakından takip ediyor.

Belediye yetkilileri, küçük çaplı bu tür sorunların olağan olduğunu belirterek, 'Kahta'da bu yıl yapılan asfalt çalışmaları son yılların çok üzerinde bir seviyeye ulaşmıştır. Küçük teknik aksaklıklar hızlıca giderilmektedir. Önemli olan sorunların gizlenmeden çözülmesi ve vatandaşın mağdur edilmemesidir' ifadelerini kullandı.

Eleştiriler karşısında kararlılık mesajı

Bazı çevrelerin söz konusu çökme olayını belediyeyi eleştirmek için gündeme taşıdığını belirten yetkililer, 'Asfalt çalışmalarımızda ulaştığımız rekor seviyeyi gölgelemeye yönelik çabalar beyhude. Kahta halkı hizmetin büyüklüğünü ve yapılan yatırımı görüyor' açıklamasını yaptı.

Yatırımlar sürecek

Kahta Belediyesi, önümüzdeki dönemde de asfaltlama ve yol yenileme çalışmalarını sürdürerek ilçedeki ulaşım altyapısını daha da güçlendirmeyi hedefliyor. İlçenin modern ve güvenli yollara kavuşması için başlatılan yatırımların, yeni projelerle birlikte önümüzdeki yıl daha da genişleyeceği bildirildi.

