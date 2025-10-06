Bunlar da ilginizi çekebilir

Kazanın haberini alan işçinin yakınları hastaneye akın ederek sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturma başlattığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Demirler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olay, Besni ilçesine bağlı Sarıyaprak köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir araziye tel çit çekme çalışması yapan Muhittin Demirler, dengesini kaybederek bulunduğu yerden düştü. Ağır yaralanan Demirler'i gören arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

