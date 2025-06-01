Besni ilçesine bağlı Kutluca Köyü’nde, yapımı tamamlanmak üzere olan köy evleri, çevre düzenleme ve altyapı çalışmalarının ardından vatandaşların yerleşimine açılacak.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Kutluca Köyü’nde yapımı tamamlanan yeni yaşam alanlarını ziyaret ederek yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yetkililer, deprem sonrası bölge halkının güvenli ve modern konutlara kavuşması için devlet desteğiyle yürütülen çalışmaların hızla ilerlediğini belirtti.

Adıyaman Valiliği’nden yapılan açıklamada, depremzede vatandaşların güvenli yaşam alanlarına kavuşmaları için sürecin titizlikle sürdürüldüğü ifade edilirken, köylerin eskisinden daha sağlam ve modern bir şekilde inşa edildiği vurgulandı.

Kutluca Köyü’nde tamamlanan yeni konutların önümüzdeki günlerde halkın kullanımına açılması planlanıyor.

Kaynak : PHA