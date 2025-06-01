Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, yoğun ziyaretçi potansiyeline sahip müze ve antik kentlerde “Gece Müzeciliği” uygulamasını başlattı.

1 Haziran 2025 itibarıyla hayata geçirilen proje, tarihi ve kültürel alanların akşam saatlerinde de gezilebilmesine olanak tanıyor.

Uygulama kapsamında, müze ve ören yerlerinde özel ziyaret rotaları oluşturuldu, önemli yapılar ışıklandırıldı ve ziyaretçi güvenliği için gerekli önlemler alındı.

Proje, özellikle yaz aylarında aşırı sıcaklar nedeniyle gündüz gezmekte zorlanan ziyaretçilere daha geniş bir zaman diliminde konforlu bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Ayrıca, çevredeki turizm faaliyetlerini canlandırarak yerel ekonomiye katkı sağlaması hedefleniyor.

MÜZEKART İLE GECE ZİYARETİ

1 Haziran-1 Ekim 2025 tarihleri arasında T.C. vatandaşı Müzekart sahipleri, mevcut kartlarına ek olarak 100 TL ücret ödeyerek belirlenen müze ve ören yerlerini saat 19:00’dan itibaren kapanış saatine kadar ziyaret edebilecek. Uygulama, kültürel mirasa erişimi artırırken, gece saatlerinde eşsiz bir atmosferde tarihle buluşma fırsatı sunuyor.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, sosyal medya paylaşımında, “Gece Müzeciliği ile tarih ve kültürle dolu alanlarımız akşam saatlerinde de sizleri bekliyor. Ziyaretçilerimizin konforu ve güvenliği için her detayı düşündük” ifadelerine yer verdi.