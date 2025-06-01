Yangın, öğle saatlerinde Adıyaman-Kahta yolu üzerinde bulunan Ali Dağı mesire alanında meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar ve alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada piknik yapmakta olan çok sayıda vatandaş, ağaç dallarıyla yangına müdahale etmeye başladı. Rüzgârlı hava nedeniyle alevlerin hızla yayılması, vatandaşları zor durumda bırakırken, 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin geç gelmesine tepki gösterirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen kişilere müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışmalarını başlatırken, jandarma yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.

Kaynak : PHA