AK Parti Adıyaman İl Başkan Yardımcısı Oğuz Mutlu, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun, Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Çetin ve Tanıtım Medya Başkanı Muhammet Sait Çavuş’un katıldığı ziyarette, Adıyaman Kent Konseyi Başkanı H. Sinan Temel ve Yürütme Kurulu üyeleri hazır bulundu. Görüşmenin ana gündemi, şehrin gelişimi için kritik önem taşıyan Çarşı Projesi oldu.

“Adıyaman’ın vizyon projesi olmazsa telafisi imkânsız zararlar doğar”



Kent Konseyi yürütme kurulu üyeleri, Çarşı Projesi’nin şehrin geleceği açısından hayati önem taşıdığını vurguladı. Konsey Başkanı H. Sinan Temel, projenin Adıyaman’ın vizyon projesi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:



⁠“Deprem sonrası kentimizi yeniden ayağa kaldırmak için devletimizin hayata geçirdiği konut projeleri büyük bir adım. Ancak Çarşı Projesi, uzun yıllardır süregelen sorunlara çözüm getirecek, şehrimize ekonomik ve sosyal anlamda yeni bir ivme kazandıracak kritik bir projedir. Bu projeye herkesin destek vermesi gerekiyor. Başta gelen olumsuz tepkiler projeyi iptal ettirecek olursa, Adıyaman için telafisi imkânsız zararlar doğacaktır. Devlet desteği olmadan bu projenin hayata geçmesi mümkün değil. Tüm mülk sahiplerinin mağdur edilmeden, projenin eksiksiz uygulanması şart.”



Kent Konseyi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Av. Ahmet Aydın ve AK Parti Milletvekillerinin, Ankara’daki çalışmaları hızlandırmasının kritik olduğunu belirtti.



Bakan Yardımcısı Aydın: Şehrimizi ayağa kaldıracağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Av. Ahmet Aydın, projenin şehrin ekonomik ve sosyal yapısına önemli katkı sağlayacağını belirterek şu açıklamada bulundu:

“Çarşı Projesi zorunlu ve hayati bir projedir. Hükümetimiz, deprem sonrası Adıyaman’da ve diğer illerde önemli projeleri hayata geçirdi. Konut projelerinden sosyal alanlara kadar kapsamlı yatırımlar sürüyor. 1. Etap denen alandaki binaların hızla yükselmesi, kamuoyundaki bazı tereddütleri ortadan kaldırdı. Adıyaman halkı devletine ve hükümetine güveniyor. Kent Konseyi ve STK’larımızın desteğiyle bu projeyi en kısa sürede tamamlamak için elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyacağız.”

Milletvekili Özhan: Birlikte güzel günler göreceğiz

AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, projenin başından beri takipçisi olduklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Çarşı Projesi sürecinin başlarında yaşanan bazı olumsuzluklar moralimizi bozsa da, bugün projeye verilen desteğin artması bizleri sevindiriyor. Şehrimizin geleceği için gece gündüz çalışıyoruz. Kent Konseyi ve STK’larımızın projeye sahip çıkması çok önemli. Birlikte güzel günler göreceğimize inanıyorum.”

Ziyaret, projenin hızlı şekilde tamamlanması için yerel yönetimler ve merkezi hükümetin iş birliği içerisinde hareket etmesi gerektiğini vurgulayan mesajlarla son buldu.

Kaynak : PHA