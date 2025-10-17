Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kayaardı mevkiinde anız yangını çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Besni Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye ulaşarak yangına müdahale etti. Rüzgârın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevler, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, tarım arazilerinde kısmi zarar meydana geldi.

Yetkililer, özellikle hasat sonrası dönemde anız yakılmasının hem toprak verimliliğini azalttığını hem de ciddi yangın riskine yol açtığını belirterek, vatandaşları bu konuda daha duyarlı olmaya davet etti.

Kaynak : PERRE