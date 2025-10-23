Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç, vefatının yıl dönümünde Besni'de düzenlenen anma programıyla yad edildi. Anadolu Gençlik Derneği, Besni İHH ve Dolunay Derneği'nin öncülüğünde gerçekleştirilen programa çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılış konuşmasını Anadolu Gençlik Derneği Besni İlçe Temsilcisi Abdulkadir Özdemir yaptı. Ardından Besni Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Serter'in okuduğu şiir, dinleyenleri duygulandırdı.

Etkinlikte konuşmacı olarak yer alan Yazar Ferhat Özbadem, Aliya İzzetbegoviç'in hayatı, mücadelesi ve İslami duruşu üzerine bir konferans verdi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programda, Mavi Marmara şehidi Fahri Yaldız'ın kardeşi Ramazan Yaldız, Yazar Ferhat Özbadem'e Mavi Marmara gemisini simgeleyen bir maket hediye etti.

Program, Besni Müftüsü Sabri Erçek'in yaptığı kapanış konuşmasıyla sona erdi.

