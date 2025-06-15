Besni Sanat Platformu’nun şiir ve müzik gecesinde konuşan Başkan Alkan hem duygularını hem de ilçeye yönelik yatırımları paylaştı

“Hayatımda ilk kez şiir okudum, duygulandım”

Geceye şiir okuyarak katılan Başkan Alkan, “Hayatımda ilk defa şiir okudum. Gülenay Hanım Hocam sağ olsun, bana yardımcı oldu. Salonda büyük bir yoğunluk vardı, iki saatte bu kadarını ancak hazırlayabildim. Hocalarımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İşte biz de bu şekilde, küllerimizden doğacağız” diyerek etkinliğe katkı sunan herkese teşekkür etti.

“Depremi atlattık, normalleşiyoruz”

Başkan Alkan, 6 Şubat depremlerinin ardından Besni’de toparlanma sürecine girildiğini belirterek, “Depremi atlattık. Yeni bir sürece girdik. Normalleşiyoruz. Sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz, destekliyoruz. Bu akşam da çok güzel bir şiir programı vardı” dedi.

“15 ayda birçok alanda önemli yatırımlar yaptık”

Görevde geçen 15 ayı özetleyen Alkan, altyapı, ulaşım ve yaşam projeleri hakkında da bilgi verdi:

Çevre yolu projesi hızla ilerliyor.

Cirit Meydan Mahallesi’nde yaşamın başlaması için çalışmalar sürüyor.

Meydan Projesi kapsamında kent estetiğine yönelik adımlar atılıyor.

Yolların genişletilmesi için Karayolları ile iş birliği yapılıyor.

Sügözü Millet Bahçesi projesi, Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla hayata geçirildi.

“Kızılin turizm bölgesi, gastronomi ihracatına hazırlanıyor”

Besni’nin turizm potansiyeline vurgu yapan Alkan, özellikle Kızılin turizm bölgesi üzerine odaklandıklarını belirtti. “Dünyadan insanlar gastronomi için Besni’ye gelecek. Yemeklerimizi tadacak ve biz bu alanın ihracatına da hazırlanıyoruz” diyen Başkan, yatırımcılara yönelik çalışmaların başladığını söyledi.

“Eski Besni’yi ayağa kaldıracağız”

Tarihi dokunun yeniden canlandırılması için “Eski Besni” projesine de vurgu yapan Alkan, “Bu bölgede de restorasyon ve canlandırma projeleri devreye alınacak” ifadelerini kullandı.

“Kaymakam Partal’a teşekkür ediyoruz”

Tayini çıkan Besni Kaymakamı Çağlar Partal’a veda ettiklerini de dile getiren Başkan Alkan, “Kendisine Besni hemşehrilik beratı takdim ettik. İlçemize önemli katkılar sundu. Yeni görev yerinde başarılar diliyoruz” dedi.

“Besni için gece gündüz çalışıyoruz”

Başkan Alkan sözlerini şöyle tamamladı:

“Besni’nin ileri gitmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu görevi bize halkımız verdi. Sevgimizle, emeğimizle çalışıyoruz. Görevi tamamladığımızda, takdir yine hemşehrilerimizin olacak. Tüm Besnili kardeşlerimi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İyi akşamlar diliyorum.”

Kaynak : PHA