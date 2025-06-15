Mahmut Arıkan: “Bugün Filistin’i koruyamazsak, yarın Türkiye’yi korumak zorunda kalırız”

“Gazze’ye sahip çıkmak, Türkiye’yi savunmaktır”

Konuşmasında İsrail’in Gazze’deki saldırılarının sadece bir bölgeye yönelik olmadığını belirten Arıkan, “Eğer bugün Gazze’yi koruyamazsak, Allah korusun yarın Türkiye’yi korumak zorunda kalırız” dedi.

“Hedef; Siyonist zihniyetin Arz-ı Mevud planıdır. Hedef Şam, Halep, Bağdat’tır. Hedef Tebriz, Tahran, İsfahan’dır. Hedef Kahire, Sana, Cidde’dir. Hedef Beyrut, Amman, Trablus’tur. Hedef Urfa, Diyarbakır, Mardin’dir. Hedef Ankara’dır, İstanbul’dur. Asıl hedef Türkiye’dir.”

“İsrail’in küstahlığına tahammülümüz kalmadı”

Arıkan, Gazze’ye bir şişe su ya da bir çuval unun dahi ulaştırılamadığına dikkat çekerek, “Dünyanın dört bir yanında vicdan sahibi insanlar Filistin’in yanındayken, hükümetlerin İsrail’i desteklemesine tahammülümüz kalmadı” dedi. Ayrıca, Filistin halkına yardım etmek isteyen sivil girişimlerin engellenmesine de tepki gösterdi.

“Gazze ablukadaysa, Türkiye ayaktadır”

Üsküdar’daki mitinge yoğun katılım olduğunu belirten Arıkan, kalabalığı işaret ederek şunları söyledi:

“Gazze ablukadaysa, Türkiye ayaktadır. Türkiye’nin dört bir yanından gelen siz vicdanlı insanlar bunun ispatıdır. Gazze ablukadaysa, insanlık ayaktadır.”

“Trump hayranlığı ve İsrail dostluğu ölümcül bir yanılgıdır”

Konuşmasında ABD ve İsrail arasındaki yakın iş birliğini de eleştiren Arıkan, “Trump’ın İran saldırılarına sessiz kalması, hatta desteklemesi, bölgesel istikrarsızlığı artırıyor. Türkiye dahil bölge ülkeleri için Trump hayranlığı ya da İsrail dostluğu ölümcül bir yanılgıdır” dedi.

“Amerika bir ülkenin çocuğunun bulunduğu eve bomba atılsa buna terör derdi. İsrail yapınca buna ‘savunma hakkı’ diyorlar. Bir zalim, başka bir zalime ancak bunu diyebilir.”

“İsrail ile yapılan tüm anlaşmalar iptal edilmeli”

Arıkan, konuşmasının sonunda hükümete hitaben somut taleplerini sıraladı:

Türkiye ile İsrail arasındaki tüm anlaşmalar iptal edilmeli.

İsrail’e yapılan petrol sevkiyatı durdurulmalı.

Limanlar ve hava sahası İsrail’e kapatılmalı.

Türkiye’de bulunan, İsrail ordusunda görev almış şahıslar yargılanmalı.

Uluslararası alanda İsrail’in cezalandırılması için girişimlerde bulunulmalı.

Ticari, akademik ve kültürel tüm ilişkiler kesilmeli.

“Size ‘İsrail’le savaşa girin’ demiyoruz. Cesaretiniz olmadığını biliyoruz. Ama yapabileceğiniz çok şey var. Bunları yaparsanız, biz de milletçe arkanızda duracağız.”

Geniş katılım: Muhalefet liderleri bir aradaydı

Mitinge, Saadet Partisi’nin yanı sıra çok sayıda muhalefet lideri de katıldı. Katılımcılar arasında; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin yer aldı.

Kaynak : PHA