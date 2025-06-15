İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya platformlarında yer alan “İsrail sivil uçak filosunun bir kısmının Türkiye’de konuşlandırıldığı” iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Yapılan açıklamada, Türkiye ile İsrail arasında sivil ya da askeri herhangi bir havacılık faaliyetinin bulunmadığı, dolayısıyla Türk havalimanlarında veya hangarlarında İsrail’e ait herhangi bir uçağın yer almadığı belirtildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Türkiye’nin, İsrail’in Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırıları sonrası bu ülkeyle tüm uçuşlarını ve havacılık faaliyetlerini sonlandırdığı vurgulandı. Ayrıca, Türk hava sahasının İsrailli yetkililer tarafından kullanılmasına izin verilmediği ve bu durumun daha önce çeşitli basın organlarında yer aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, vatandaşların manipülatif ve gerçek dışı haberlere itibar etmemeleri gerektiği ifade edilerek, bu tür haberleri yayan kişi ve kurumların ulusal güvenliği tehdit edebileceği ve hukuki sorumluluklarla karşı karşıya kalabileceği uyarısı yapıldı.