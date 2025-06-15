Başkan Alkan ilk kez şiir okudu
Program, saat 19.30’da düzenlenen kokteyl ile başladı. Saat 20.00’de başlayan dinletinin açılışını Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan yaptı. Etkinlikte ilk kez şiir okuduğunu ifade eden Başkan Alkan, Besni Sanat Platformu’na teşekkür ederek bu tür etkinliklere destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.
Şehit Aybüke Yalçın unutulmadı, Babalar Günü’ne özel şiirler okundu
Etkinlikte, yaklaşan Babalar Günü vesilesiyle babalara ithaf edilen şiirler duygusal anlar yaşattı. Programda ayrıca şehit öğretmen Aybüke Yalçın da unutulmadı. Yalçın’ın fotoğrafına karanfiller bırakıldı, ardından onun anısına “Magosa Limanı” türküsü seslendirildi.
Şiir ve türkü gecesinde sahne alanlar gönülleri fethetti
Sunuculuğunu Coşkun Zengel ve Emel Zengel’in üstlendiği gecede birçok şair ve sanatçı sahne aldı. Şiirleriyle geceye renk katan isimler arasında:
Reşit Alkan
Ayşen Uçar Yüksek
İsmail Kıran
Şemsettin Ağar
Gökhan Serter
Murat Kayış
Serdar Meşen
Mehtap Polat
Handan Özbay Sabak
Mustafa Sucu
Sibel Değirmenci
Alim Kayhan
Sabri Çatlakcan
Mehmet Fidançiçek
Vakkas Pepe
Selami Şahin
Arzu Yıldırımçakar
Songül Tüy
Canan Havutlu
Abidin Arıcı
Zeynel Abidin Yücel
Müzik dinletisinde ise, Ayşen Uçar Yüksek, İdris Zararsız, Evren Boztemir, Hayrettin Cihangiroğlu ve Güven Karaoğlu, seslendirdikleri türkülerle dinleyicilere unutulmaz dakikalar yaşattı.
Sanatseverlerden tam not
Besni Sanat Platformu adına konuşan organizatörler Abidin Arıcı ve Coşkun Zengel, geceye gösterilen ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Katılımcılar ise hem şiir hem müzik dolu programı takdir ederek bu tür kültürel etkinliklerin devamını beklediklerini ifade etti.
Kaynak : PHA