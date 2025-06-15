Başkan Alkan ilk kez şiir okudu

Program, saat 19.30’da düzenlenen kokteyl ile başladı. Saat 20.00’de başlayan dinletinin açılışını Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan yaptı. Etkinlikte ilk kez şiir okuduğunu ifade eden Başkan Alkan, Besni Sanat Platformu’na teşekkür ederek bu tür etkinliklere destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Şehit Aybüke Yalçın unutulmadı, Babalar Günü’ne özel şiirler okundu

Etkinlikte, yaklaşan Babalar Günü vesilesiyle babalara ithaf edilen şiirler duygusal anlar yaşattı. Programda ayrıca şehit öğretmen Aybüke Yalçın da unutulmadı. Yalçın’ın fotoğrafına karanfiller bırakıldı, ardından onun anısına “Magosa Limanı” türküsü seslendirildi.

Şiir ve türkü gecesinde sahne alanlar gönülleri fethetti

Sunuculuğunu Coşkun Zengel ve Emel Zengel’in üstlendiği gecede birçok şair ve sanatçı sahne aldı. Şiirleriyle geceye renk katan isimler arasında:

Reşit Alkan

Ayşen Uçar Yüksek

İsmail Kıran

Şemsettin Ağar

Gökhan Serter

Murat Kayış

Serdar Meşen

Mehtap Polat

Handan Özbay Sabak

Mustafa Sucu

Sibel Değirmenci

Alim Kayhan

Sabri Çatlakcan

Mehmet Fidançiçek

Vakkas Pepe

Selami Şahin

Arzu Yıldırımçakar

Songül Tüy

Canan Havutlu

Abidin Arıcı

Zeynel Abidin Yücel

Müzik dinletisinde ise, Ayşen Uçar Yüksek, İdris Zararsız, Evren Boztemir, Hayrettin Cihangiroğlu ve Güven Karaoğlu, seslendirdikleri türkülerle dinleyicilere unutulmaz dakikalar yaşattı.

Sanatseverlerden tam not

Besni Sanat Platformu adına konuşan organizatörler Abidin Arıcı ve Coşkun Zengel, geceye gösterilen ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Katılımcılar ise hem şiir hem müzik dolu programı takdir ederek bu tür kültürel etkinliklerin devamını beklediklerini ifade etti.

Kaynak : PHA