Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail-İran çatışmasının sona erdirilmesi ve bölgede barışın sağlanması için acil diplomasi vurgusu yaptı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İsrail ile İran arasındaki çatışmaların durdurulması ve Ortadoğu’da kalıcı barışın sağlanması için acil adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler de masaya yatırıldı.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’ın İsrail-İran gerilimine yönelik son açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, bölgedeki çatışmaların tüm bölgeyi ateşe atabilecek bir felakete dönüşme riskine dikkat çekti. Nükleer anlaşmazlığın çözümünde diplomasinin tek yol olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bu süreçte kolaylaştırıcılık dahil her türlü çabayı göstermeye hazır olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma başta olmak üzere ikili ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, İsrail…

— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 15, 2025

İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının her iki taraf için de geri dönülmez ekonomik ve sivil zararlara yol açtığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tehlikeli gidişatın durdurulması için uluslararası toplumun bir an önce harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.