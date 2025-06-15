CHP lideri Özel: “İradeye sahip çıkarım, çıkan karar da benim gözümde butlandır, yok hükmündedir”

“Kararı tanımam, yok hükmündedir”

Özgür Özel, kurultay tartışmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Butlan kararı çıkarsa benim gözümde o da butlandır, yok hükmündedir. Ben delegenin de üyenin de bize oy veren herkesin de iradesine sahip çıkarım. Parti kendi hiyerarşisini kırmadan yönetilmeye devam eder. Hukuki süreci bir şekilde atlatırız. Genel Merkez'den ayrılmam. Bana teslim edilen bayrağı ne yana atarım, ne elimden düşürürüm.”

“Kurultayda ne olduysa herkes biliyor”

Özel, 38. Olağan Kurultay sürecinin hukuki değil siyasi bir zeminde tartıştırılmaya çalışıldığını belirterek, “Kurultayda ne olduğunu en iyi Kemal Bey biliyor. MASAK raporu, telefon, döviz bürosu iddiaları boş çıktı. Bu tartışmalar CHP’yi içeriden yıpratmak için kullanılıyor” diye konuştu.

Kurultaya dair iddiaların Kemal Kılıçdaroğlu’nun destekçilerinden gelmesine atıf yapan Özel, “Zeynel Emre kurultayı yönetti. Kılıçdaroğlu’nun birinci kurmayıydı. Biz azınlıktaydık, delegelerin çoğu Kemal Bey’in tarafındaydı. Onlar bile ‘hiçbir şaibe yok’ diyor” ifadelerini kullandı.

“30 Haziran’da karar çıkacağına yüzde bir ihtimal vermiyorum”

CHP lideri Özel, 30 Haziran'daki duruşma öncesi herhangi bir endişesi olmadığını belirterek, “Bu davadan butlan ya da kayyum kararı çıkacağına yüzde bir ihtimal vermiyorum. Ancak böyle bir karar çıksa bile CHP’nin genel başkanları kurultayda değişir. Başka yollarla değişmez” dedi.

İsrail-İran gerilimi ve Erdoğan eleştirisi: “Türkiye seyirci kalamaz”

Özel, İran-İsrail gerilimine ilişkin değerlendirmesinde Donald Trump’ın açıklamalarını “olabilecek en sorumsuz açıklama” olarak nitelendirdi. İsrail’in Gazze’deki saldırılarının ABD ve Trump’ın desteğiyle sürdüğünü belirten Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da eleştirdi:

“Trump’a laf söylemeyip İsrail’e bağıran Erdoğan’ın Filistin konusunda samimi olmadığı ortada. Trump’ın denkleminde Erdoğan’a verilmiş bir rol var. Türkiye, İngiltere-Amerika-İsrail ittifakının kurduğu oyuna çekiliyor. Türkiye, İsrail’e ‘dur’ dediğinde durduramıyorsa, etkisiz eleman durumundadır.”

Ekonomide yoksulluk eleştirisi: “Türkiye’nin yüzde 80’i yoksul”

Özel, hükümetin anayasa gündemini ekonomik krizden kaçış olarak değerlendirdi. “Yoksulluk sınırı 80 bin lirayı geçti. Bu hesaba göre halkın yüzde 80’i yoksul. Açlık sınırı 26 bin lira, halkın yüzde 45’i aç” diyen Özel, “Bu anlayışla devam edilirse 2026, 2025’ten daha iyi olmayacak” uyarısında bulundu.

Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesi: “Bilgim vardı, destekledim”

Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı görüşmeye dair bilgisi olduğunu açıklayan Özel, “Ekrem Bey bana sordu, mektup yazmayı düşündüğünü söyledi, ben de ‘elbette’ dedim” dedi. Özel, “Kemal Bey ile iletişimsizliğimiz yok. Kendisini bayram sabahlarında ararım, bürosuna da gittim” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’ndan bir açıklama bekleyip beklemediği sorulduğunda Özel, “Bunu söylemek bana düşmez. Takdir kendilerinindir. Ama kamuoyunda oluşan beklenti karşılanmazsa, sayın Genel Başkan da yıpranıyor” dedi.

Halk TV’ye yakalama kararı: “Akın Gürlek hakikate karar çıkarmış”

Özel, Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında verilen yakalama kararına da tepki gösterdi:

“Akın Gürlek burada muhalif basını susturmak istiyor. Mahiroğlu’nun şahsında Halk TV’ye gözdağı veriliyor. ‘560 milyar lira yolsuzluk’ iddiası vardı, cevabını Halk TV yayınladı. TRT’den yayın yapmayı reddedip muhalif sesi kısmaya çalışıyorlar.”

Ferdi Zeyrek'in vefatı: “Mezara indirmek de bana düştü”

CHP lideri, genç yaşta hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile olan dostluğunu duygusal sözlerle anlattı:

“Cenazeyi yıkamak da mezara indirmek de bana düştü. Bu görev genel başkanlıktan daha önemli. Manisa’da böyle yaşıyoruz. Normal yaşantımızda nasılsak, öyleyiz.”

Zeyrek’in ölümüyle ilgili suikast iddialarını da yalanlayan Özel, “Elektrik Mühendisleri Odası’nın raporu var. Beş büyük hata var deniyor. Kim sorumluysa ortaya çıksın ama suikast yok. Ferdi’yi Manisa bir buçuk yılda, Türkiye bir buçuk günde sevdi” dedi.

Kaynak : PHA