Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Van’daki kongrede siyonizme ve ekonomik yoksulluğa dikkat çekti

“Bu saldırılar Erbakan Hoca’nın 40 yıl önceki uyarılarını doğruluyor”

Fatih Erbakan, konuşmasında babası merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ın yıllar önce yaptığı uyarılara dikkat çekerek, “Siyonizm, azgınlaştı, şımardı ve haddini aştı. Merhum Erbakan Hocamız 40 yıl önce, ‘Suriye ve İran’dan sonra sırada Türkiye var’ demişti. Bugün yaşananlar bu sözleri bir kez daha teyit ediyor” ifadelerini kullandı.

İsrail’in İran’a yönelik son saldırısını “vahşet ve terör” olarak nitelendiren Erbakan, Türkiye’nin buna karşı somut adımlar atması gerektiğini söyledi:

“İktidarda olanlar sadece konuşmakla kalmasın. İncirlik Üssü’nü Türk Silahlı Kuvvetleri kontrolüne geçirin. Kürecik Radar Üssü’nü kapatın. Azerbaycan’dan çıkan petrolün siyonistlere ulaşmasına engel olun. Siyonistlerin petrolünü vermek bize mi kaldı?”

“Bu bölgeye çiviyi Erbakan Hoca çaktı”

Konuşmasında bölge yatırımlarına da değinen Fatih Erbakan, merhum Erbakan’ın başbakanlığı döneminde Van ve çevresine yapılan sanayi yatırımlarını hatırlattı:

“Bu bölgeye çimento fabrikaları, süt tesisleri, et kombinaları, ayakkabı fabrikaları, organize sanayi bölgeleri gibi yatırımları kim yaptı? Milli Görüş yaptı, Erbakan Hoca yaptı. Bugün de biz onun yolundayız. Aynı ruhla bu bölgenin insanını kucaklıyoruz. İktidara geldiğimizde, en hayırlı hizmetleri yine biz getireceğiz.”

Erbakan, babasının Kürt vatandaşların haklarını savunduğu için cezalandırıldığını da hatırlatarak, “Rahmetli Hocamız, ‘Ne mutlu Türk’üm’ demeye kalkarsanız, doğudaki kardeşim de ‘ben de Kürt’üm’ deme hakkına sahip olur, bu doğru değildir’ dediği için ceza aldı ama adaletten vazgeçmedi” diye konuştu.

“Türkiye’nin yüzde 80’i yoksul, yüzde 45’i aç”

Fatih Erbakan, konuşmasında Türkiye ekonomisine dair sert eleştirilerde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Bugün yoksulluk sınırı 80 bin lirayı, açlık sınırı ise 26 bin lirayı geçti. Bu hesaba göre halkın yüzde 80’i yoksul, yüzde 45’i aç. Özellikle doğu ve güneydoğu bölgelerinde bu oran daha da yüksek.”

Anayasa tartışmalarının ekonomik gündemi perdelemek için kullanıldığını savunan Erbakan, “Ekonomik sıkıntıların çözümüne mevcut anayasa mı engel oluyor? Hayır. Anayasa bahanesiyle vatandaşın gerçek gündemi unutturuluyor” dedi.

“2026, 2025’ten daha iyi olmayacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomik iyileşmeye dair sözlerini de eleştiren Erbakan, “Sayın Cumhurbaşkanı, ‘2025, 2024’ten daha iyi olacak’ diyor ama halkın yaşadığı gerçekler ortada. Eğer bu anlayışla aynı şekilde devam edilirse, 2026 da 2025’ten daha iyi olmayacak” ifadelerini kullandı.

“Yeniden Refah Partisi hakka hizmet için var”

Konuşmasının sonunda partisini tanımlayan Erbakan, Yeniden Refah Partisi’nin ahiret merkezli, adalet temelli siyaset yaptığını belirtti:

“Yeniden Refah, ‘halka hizmet hakka hizmettir’ anlayışıyla siyaset yapanların partisidir. Biz bugünkü faizci, köle düzenine karşıyız. Bizim mücadelemiz; hak, adalet, üretim, istihdam ve kalkınma içindir.”

Kaynak : PHA