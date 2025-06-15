Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: “Ayakkabı yerli üretim, iddialar gerçek dışı”

“Ayakkabı yerli üretim, yabancı marka iddiası doğru değil”

DMM’den yapılan yazılı açıklamada, iddiaların tamamen dezenformasyon amacıyla yayıldığı ifade edilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın giydiği ayakkabı, iddia edildiği gibi yabancı bir markaya ait olmayıp, tamamen yerli bir üreticinin ürünüdür. Dolayısıyla ayakkabının iddia edilen marka veya fiyatla bir ilgisi bulunmamaktadır.”

Açıklamada, Türkiye’nin milli üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik politikaları hatırlatılarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuda öncü bir rol üstlendiği vurgulandı.

“Milli sanayiye destek mesajı”

DMM açıklamasında ayrıca şu değerlendirme yer aldı:

“Sayın Cumhurbaşkanımız, milli sanayimizin gelişimine liderlik etmekte, Türkiye’nin yerli üretim kapasitesinin güçlendirilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması yönündeki adımları her zaman desteklemektedir.”

Kamuoyuna uyarı: Spekülatif içeriklere itibar edilmemeli

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, vatandaşların bu tür spekülatif ve yanıltıcı içeriklere karşı dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, sadece yetkili kurumlardan yapılan resmî açıklamalara itibar edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Kaynak : PHA