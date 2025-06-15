Ihlara’dan havalanan balon, rüzgar değişimi nedeniyle Karataş köyü yakınlarına sert iniş yaptı

Aksaray Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kazanın saat 07.00 civarında meydana geldiği, balonun saat 05.00 sıralarında havalandığı bildirildi. Sert inişin, anlık rüzgar değişimi nedeniyle gerçekleştiği ifade edildi.

Pilot hayatını kaybetti, 12 yolcunun tedavisi sürüyor

Kazanın iniş sırasında yaşandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İniş sırasında yaşanan talihsiz kaza nedeniyle balonun pilotu arkadaşımız maalesef hayatını kaybetmiş, balonda bulunan 12 yolcu ise hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri devam etmektedir.”

Tahkikat başlatıldı

Aksaray Valiliği, kazayla ilgili idari soruşturmanın (tahkikatın) başlatıldığını bildirdi. Kazanın kesin nedenlerinin yapılacak teknik inceleme ve bilirkişi raporları sonucunda netlik kazanacağı kaydedildi.

Turizm sezonunda dikkatler tekrar güvenliğe çevrildi

Ihlara Vadisi ve çevresi, sıcak hava balonlarıyla yapılan turistik uçuşlarla tanınırken, bu olay sonrası gözler yeniden balon güvenliği ve hava şartlarının takibi konularına çevrildi. Yetkililer, turistik uçuşlar öncesinde meteorolojik verilerin daha dikkatli analiz edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Kaynak : PHA