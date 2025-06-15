İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik denetimlerinin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı: “Bir anlık hata, bir ömürlük pişmanlık olmasın”

"Sevdikleriniz sizi bekliyor"

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre hususi araçlarda 0,50 promil, diğer araçlarda ise 0,20 promilin üzerinde alkolle araç kullanmanın yasak olduğunu hatırlatan Yerlikaya, “Lütfen alkollü araç kullanmayın. Bir anlık hata, bir ömürlük pişmanlık olmasın. Sevdikleriniz sizi bekliyor” ifadelerine yer verdi.

Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgiye göre, 1 Ocak–12 Haziran 2025 tarihleri arasında alkollü araç kullanan 102 bin 725 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu.

403 binden fazla sürücüye işlem yapıldı

5-12 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde çeşitli ihlaller tespit edildi. Yerlikaya’nın paylaştığı verilere göre:

"Çakar" cihazı takarak mevzuata aykırı şekilde kullanan araçlar: 27

Hız sınırı ihlali yapan sürücüler: 110 bin 222

Periyodik muayenesi olmayan araçlar: 29 bin 762

Emniyet kemeri kullanmayanlar: 23 bin 141

Ehliyetsiz araç kullanan sürücüler: 14 bin 316

Zorunlu mali sorumluluk sigortası olmayan araçlar: 7 bin 411

Yapılan diğer kontrollerle birlikte toplam 403 bin 49 sürücüye işlem uygulandı.

Trafik denetimleri sürecek

Bakan Yerlikaya, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini, vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan uygulamalara karşı sıfır toleransla mücadele edildiğini ifade etti.

Kaynak : PHA