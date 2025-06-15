“Sınır hattında olağan dışı hareketlilik yok; paylaşımlar spekülasyon amaçlı”

Yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında ve dijital mecralarda dolaşıma giren içeriklerin asılsız olduğu vurgulanarak, İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan bilgiler doğrultusunda Türkiye-İran sınır hattında herhangi bir olağan dışı hareketlilik, düzensiz göç artışı ya da yoğunluk yaşanmadığı belirtildi.

“Hudutlarımız 7/24 esasına göre kontrol altında”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İsrail’in İran’a yönelik saldırısı sonrasında bazı sosyal medya hesaplarında İran’dan Türkiye’ye göç dalgası başladığına dair yapılan paylaşımlar dezenformasyon amaçlıdır. İçişleri Bakanlığımızca yapılan incelemelerde, Türkiye-İran sınır hattında herhangi bir olağan dışı hareketlilik veya düzensiz göç artışı bulunmamaktadır.”

“Hudutlarımız, güvenlik birimlerimizce en ileri teknolojiyle donatılmış fiziki sistemlerle korunmakta olup, güvenlik duvarları, termal kamera sistemleri, aydınlatmalar, elektro optik kuleler, asansörlü gözetleme kuleleri ve zırhlı gözetleme araçları ile 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak denetlenmektedir. Herhangi bir yasa dışı geçiş girişimine asla müsamaha gösterilmemekte, tüm denemeler anında engellenmektedir.”

“Amaç kamuoyunu speküle etmek ve istikrarı sarsmak”

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu paylaşımların gündemi speküle etmek, yabancı düşmanlığını kışkırtmak ve toplumsal huzuru bozmak amacı taşıdığına dikkat çekti. Vatandaşlara yalnızca yetkili kurumların resmi açıklamalarını dikkate almaları çağrısında bulunuldu.

Ayrıca, kamu düzenini hedef alan bu tür dezenformasyon faaliyetlerine karşı ilgili yasal mevzuat kapsamında gerekli hukuki süreçlerin başlatıldığı da bildirildi.

Kaynak : PHA